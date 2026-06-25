Рютте признал обоснованным разочарование Трампа в Европе

Генсек НАТО Марк Рютте понимает недовольство президента США Дональда Трампа действиями стран Европы. Об этом глава Североатлантического альянса сказал во время встречи с американским лидером в Белом доме, сообщает РИА Новости.
«Я согласен, что основания для разочарования есть, безусловно», — заявил он.
По его словам, речь идет об отдельных случаях, однако в целом европейские союзники выполнили обещания перед Вашингтоном.
Ранее Рютте попытался смягчить недовольство американского лидера по поводу нежелания стран-членов альянса оказывать помощь в кампании США против Ирана, используя похвалу и диаграммы.