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10:40, 25 июня 2026Мир

Рютте признал обоснованным разочарование Трампа в Европе

Генсек НАТО Рютте заявил, что понимает недовольство Трампа действиями стран Европы
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Генсек НАТО Марк Рютте понимает недовольство президента США Дональда Трампа действиями стран Европы. Об этом глава Североатлантического альянса сказал во время встречи с американским лидером в Белом доме, сообщает РИА Новости.

«Я согласен, что основания для разочарования есть, безусловно», — заявил он.

По его словам, речь идет об отдельных случаях, однако в целом европейские союзники выполнили обещания перед Вашингтоном.

Ранее Рютте попытался смягчить недовольство американского лидера по поводу нежелания стран-членов альянса оказывать помощь в кампании США против Ирана, используя похвалу и диаграммы.

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