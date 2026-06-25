Рютте признал обоснованным разочарование Трампа в Европе

Генсек НАТО Рютте заявил, что понимает недовольство Трампа действиями стран Европы

Генсек НАТО Марк Рютте понимает недовольство президента США Дональда Трампа действиями стран Европы. Об этом глава Североатлантического альянса сказал во время встречи с американским лидером в Белом доме, сообщает РИА Новости.

«Я согласен, что основания для разочарования есть, безусловно», — заявил он.

По его словам, речь идет об отдельных случаях, однако в целом европейские союзники выполнили обещания перед Вашингтоном.

Ранее Рютте попытался смягчить недовольство американского лидера по поводу нежелания стран-членов альянса оказывать помощь в кампании США против Ирана, используя похвалу и диаграммы.