Шесть россиян несколько лет крали дизельное топливо из трубопровода

В Нижегородской области осудили шесть человек за кражу дизельного топлива

В Нижегородской области осудили шесть человек за кражу дизельного топлива. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного суда.

Они признаны виновными по статьям 215.3 («Повреждение магистральных нефтепродуктопроводов, которое могло повлечь нарушение их нормальной работы и было совершено из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору») и 158 («Кражи, совершенные из нефтепродуктопроводов организованной группой в крупном и особо крупном размерах») УК РФ.

Как установил суд, подсудимые произвели самовольную врезку в трубу нефтепродуктопроводов, расположенных на территории Богородского и Лысковского муниципальных округов. В период с сентября 2023 года по март 2025-го они похищали дизельное топливо.

Суд признал их виновными и приговорил троих челоек к срокам от трех лет и трех месяцев до пяти лет в колонии общего режима и назначил штрафы в размере от 200 до 300 тысяч рублей. Остальные были приговорены к условным срокам от 2,5 до трех лет и штрафам от 100 до 200 тысяч рублей.

Также частично удовлетворен иск собственников топлива и с осужденных взыскан ущерб в размере более 2,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что россиянин похитил у добывающей компании 23 тонны нефти.