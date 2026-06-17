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Силовые структуры
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17:28, 17 июня 2026Силовые структуры

Россиянин похитил у добывающей компании 23 тонны нефти

В Сургуте осудят мужчину за кражу нефти из магистрали
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Сургуте осудят мужчину за кражу нефти из магистрали. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ.

По данным ведомства, в июле 2025 года местный житель в лесном массиве около 58-го километра автодороги Лянтор — Нижнесортымский обнаружил несанкционированную врезку в напорный нефтепровод, принадлежащий одному из крупнейших добывающих предприятий региона. Решив воспользоваться ситуацией, мужчина в ночное время неоднократно приезжал к найденному отводу на грузовике с цистерной и сливал сырую нефть. Затем похищенное сырье транспортировал в арендованный гараж в Сургутском районе, где при помощи мотопомпы перекачивал в другую грузовую технику.

Полученную нефть фигурант намеревался использовать в качестве топлива для жидкостного отопительного котла в помещении, которое планировал арендовать под автомастерскую. За несколько ходок он выкачал порядка более 23 тонн, причинив ущерб на сумму около 900 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что работавшая няней россиянка похитила украшений на миллион рублей.

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