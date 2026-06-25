Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:19, 25 июня 2026Экономика

Запоздалые прогнозы смерчей объяснили

Синоптик Макарова: Предсказать смерчи крайне сложно
Виктория Клабукова

Фото: Domenichini Giuliano / Shutterstock / Fotodom  

Прогнозирование смерчей осложнено природой их образования. Об этом агентству ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Как пояснила синоптик, смерчи — крайне локальное явление, и возможность их прогнозирования во многом зависит от размера вихря. Если смерч большой, то вероятность его предсказать выше, хоть и «с натяжкой», отмечает Макарова. В некоторых случаях он может достигать нескольких километров. Мелкие смерчи спрогнозировать практически невозможно, заявила метеоролог. При таких обстоятельствах синоптики ориентируются прежде всего на скорость ветра.

Смерчи, по словам Макаровой, возникают в условиях неустойчивой атмосферы, контрастных атмосферных фронтов и кучево-дождевых облаков. Иначе говоря смерч — это вихрь, образующийся при интенсивном перемешивании воздуха.

Ранее мощный смерч пронесся по городу Кушва Свердловской области. Вместе со смерчем на город обрушились ливни, которые привели к засору русла местной реки и подтоплениям. Под воду погрузились городские улицы и дачные участки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты планы России на СВО

    В российском регионе спасли женщину с тремя огромными опухолями

    Запоздалые прогнозы смерчей объяснили

    Преимущества покупки дорогого геймерского ноутбука оценили

    Биохимик раскрыла связь лишнего веса и диабета

    Российская нефтяная компания выплатит дивиденды

    На борту пассажирского самолета обнаружили мертвых крысят

    Фальшивая эскортница отравила миллионера

    В Москве стал исчезать один вид арендных квартир

    Венесуэлу предупредили о новых сильных землетрясениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok