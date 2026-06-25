Запоздалые прогнозы смерчей объяснили

Синоптик Макарова: Предсказать смерчи крайне сложно

Прогнозирование смерчей осложнено природой их образования. Об этом агентству ТАСС рассказала ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Как пояснила синоптик, смерчи — крайне локальное явление, и возможность их прогнозирования во многом зависит от размера вихря. Если смерч большой, то вероятность его предсказать выше, хоть и «с натяжкой», отмечает Макарова. В некоторых случаях он может достигать нескольких километров. Мелкие смерчи спрогнозировать практически невозможно, заявила метеоролог. При таких обстоятельствах синоптики ориентируются прежде всего на скорость ветра.

Смерчи, по словам Макаровой, возникают в условиях неустойчивой атмосферы, контрастных атмосферных фронтов и кучево-дождевых облаков. Иначе говоря смерч — это вихрь, образующийся при интенсивном перемешивании воздуха.

Ранее мощный смерч пронесся по городу Кушва Свердловской области. Вместе со смерчем на город обрушились ливни, которые привели к засору русла местной реки и подтоплениям. Под воду погрузились городские улицы и дачные участки.