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Силовые структуры
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09:56, 25 июня 2026Силовые структуры

Сорван теракт в здании суда в ДНР

ФСБ задержала жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в суде
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, россиянин списался в мессенджере с представителем украинских спецслужб и по его указанию достал из тайника самодельное взрывное устройство. Его мужчина должен был привести в действие в здании одного из районных городских судов Донецкой Народной Республики (ДНР).

Фигурант пришел к нужному месту, однако там его задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае суд дал 15 лет колонии жителю за жестокую расправу над соседом.

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