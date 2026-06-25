Сорван теракт в здании суда в ДНР

ФСБ задержала жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в суде

Сотрудники ФСБ задержали жителя Мариуполя при попытке совершить теракт в суде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, россиянин списался в мессенджере с представителем украинских спецслужб и по его указанию достал из тайника самодельное взрывное устройство. Его мужчина должен был привести в действие в здании одного из районных городских судов Донецкой Народной Республики (ДНР).

Фигурант пришел к нужному месту, однако там его задержали правоохранители. Возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении к совершению теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае суд дал 15 лет колонии жителю за жестокую расправу над соседом.

