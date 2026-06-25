Власти сообщили о смертельной атаке дронов ВСУ на российский регион

Два человека стали жертвами атаки дронов ВСУ на Брянскую область

Два человека стали жертвами атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

«Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района», — написал Ковальчук.

Жертвами удара украинского дрона стали 23-летний водитель и 15-летняя девушка.

Кроме того, в результате атаки ВСУ ранения получил житель поселка Десятуха, а также мужчина и женщина в поселке Вишневый. После удара украинских военных госпитализировали жителя поселка Погар. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 25 июня силы противовоздушной обороны уничтожили над регионами страны 269 украинских дронов. Помимо Брянской области, атаке подверглись Тульская, Калужская и Саратовская области, Краснодарский край и Московский регион.