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10:31, 25 июня 2026Россия

Власти сообщили о смертельной атаке дронов ВСУ на российский регион

Два человека стали жертвами атаки дронов ВСУ на Брянскую область
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Два человека стали жертвами атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

«Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района», — написал Ковальчук.

Жертвами удара украинского дрона стали 23-летний водитель и 15-летняя девушка.

Кроме того, в результате атаки ВСУ ранения получил житель поселка Десятуха, а также мужчина и женщина в поселке Вишневый. После удара украинских военных госпитализировали жителя поселка Погар. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 25 июня силы противовоздушной обороны уничтожили над регионами страны 269 украинских дронов. Помимо Брянской области, атаке подверглись Тульская, Калужская и Саратовская области, Краснодарский край и Московский регион.

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