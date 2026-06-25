Власти сообщили о смертельной атаке дронов ВСУ на российский регион

Два человека стали жертвами атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.
«Дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль рядом с селом Солова Стародубского района», — написал Ковальчук.
Жертвами удара украинского дрона стали 23-летний водитель и 15-летняя девушка.
Кроме того, в результате атаки ВСУ ранения получил житель поселка Десятуха, а также мужчина и женщина в поселке Вишневый. После удара украинских военных госпитализировали жителя поселка Погар. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.
Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 25 июня силы противовоздушной обороны уничтожили над регионами страны 269 украинских дронов. Помимо Брянской области, атаке подверглись Тульская, Калужская и Саратовская области, Краснодарский край и Московский регион.