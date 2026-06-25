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16:48, 25 июня 2026Ценности

Стилист Ольги Бузовой оказался неизлечимо болен

Стилист певицы Ольги Бузовой Никита Карстен оказался неизлечимо болен
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nikita_karsten

Стилист российской певицы Ольги Бузовой и основатель бренда Karsten House Никита Карстен рассказал о проблемах. Пост появился на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летний парень заявил, что он неизлечимо болен и вместе с врачами уже несколько лет пытается выйти в ремиссию. При этом он не стал раскрывать подробности про недуг.

Также он заявил, что любит свою работу, но чувствует обесценивание и усталость. «Я проиграл. (...) Сколько я иду к своей мечте, к своим большим целям, они не приближаются и даже не видны на горизонте. Каждый раз думаю: осталось еще чуть-чуть потерпеть. Может быть, я делаю недостаточно, делаю что-то неправильно. (...) У меня такая усталость», — отметил Карстен.

В июне новая внешность Бузовой вызвала споры в сети.

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