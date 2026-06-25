Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:05, 25 июня 2026Экономика

Страна ОПЕК опровергла информацию о планах выйти из картеля

Миннефти Ирака: Багдад не собирается выходить из ОПЕК, но рассматривает такой вариант
Кирилл Луцюк

Фото: Mahmoud Hassano / Reuters

В настоящее время у властей Ирака нет намерений выходить из ОПЕК. Об этом сообщило министерство нефти этой страны. Заявление ведомства процитировало издание The National.

По информации министерства, оно, как и прежде, привержено работе в рамках картеля. Ирак продолжает реализовывать планы по увеличению добычи нефти в соответствии со своими производственными мощностями и внутренними потребностями. И в министерстве надеются, что ОПЕК повысит соответствующую квоту Ирака, в том числе из-за того, что его инфраструктура подвергалась террористическим атакам.

Вместе с тем, как отметили представители ведомства, если организация не пойдет навстречу Багдаду, то он примет решение о том, оставаться ли ему в ОПЕК или лучше покинуть ее ряды.

Материалы по теме:
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США. Что Трамп собирается с ними делать?
Колоссальные запасы нефти Венесуэлы оказались под контролем США.Что Трамп собирается с ними делать?
5 января 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

По данным агентства Bloomberg, Ирак грозил картелю выходом, если ему не разрешат нарастить добычу нефти.

В свою очередь, Reuters сообщало, что хотя Ирак и рассматривал возможность выхода из ОПЕК, его нынешний план состоит в том, чтобы остаться членом организации и добиваться увеличения квоты, которая на июль составляет 4,378 миллиона баррелей в сутки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заговорили о разрешении Трампа усилить удары по России. Как на это ответили в Кремле?

    Эффективность спорта без насилия над собой оценили

    Косметолог ответит за смерть желающей похудеть россиянки

    Стилист раскрыла россиянам секрет популярности белого цвета

    Раскрыты детали схемы массовых атак на жителей Крыма

    Российская «Сайга» вызвала интерес в Индии

    Бывший футболист сборной России дал леща сопернику в матче любительской лиги

    Краснодарский «учитель» ответил за систематическое унижение адептов секты

    Россиянин расправился с главврачом детской больницы

    Крупнейший покупатель нефти захотел сократить зависимость от нее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok