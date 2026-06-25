Стратегическая ошибка при использовании микроволновки привела к неожиданным последствиям

Пользователь Reddit с ником Tinbarber выложил на портале снимок с последствиями попытки разогреть картофелину в микроволновке. В результате от ее поверхности откололся фрагмент круглой формы.

«Эта тарелка не подходит для использования в микроволновой печи, а эта картошка — зеленая и полна токсинов», — констатировал один из комментаторов. «Если тарелка керамическая, то в ней мог образоваться пузырь, в котором скопилась влага. Микроволновка нагрела влагу, она расширилась и посуда лопнула», — предположил другой. «Да это обычная пластиковая тарелка, которая сильно перегрелась», — безапелляционно заключил третий.

Многие пользователи посетовали, что отколовшийся фрагмент получился не идеально круглым. Другие же порекомендовали выбросить все, что изображено на снимке. Также автора поста предупредили, что разогревать целую картофелину, предварительно не проделав в ней отверстия вилкой, попросту опасно, так как она может взорваться.

Ранее любовь к картофелю обернулась для мужчины постоянным страхом перед ним. Все началось с того, что на протяжении месяца молодой человек питался исключительно этим овощем.