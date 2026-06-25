Трамп запросил сотни миллионов долларов на ликвидацию ядерного потенциала Ирана

Белый дом запросил у Конгресса $672 млн на ликвидацию иранской ядерной инфраструктуры

Белый дом направил в Конгресс запрос на выделение 672 миллионов долларов для мер, направленных на полное лишение Ирана возможности разрабатывать или получать ядерное оружие. Об этом говорится в письме главы административно-бюджетного управления Рассела Воута спикеру Палаты представителей Майку Джонсону, сообщает Fox News.

«Шестьсот семьдесят два миллиона долларов — финансирование предназначено для проведения мероприятий, направленных на полное и поддающееся проверке упразднение способности Ирана разрабатывать или приобретать ядерное оружие, включая ликвидацию связанных с этим материалов, технологий, оборудования и инфраструктуры», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что несмотря на опровержения со стороны Ирана, инспекции ядерных объектов обсуждались на переговорах США и Исламской Республики в Швейцарии. В рамках этой договоренности Тегеран должен будет предоставить Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) широкие полномочия для проверки практически любого подозрительного объекта в кратчайшие сроки. Эта же идея обсуждалась в феврале во время переговоров в Женеве, однако они были прерваны, когда президент США Дональд Трамп отдал приказ о нападении на Иран.