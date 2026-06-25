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Силовые структуры
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11:53, 25 июня 2026Силовые структуры

Троих граждан похитили в российском регионе

В Дагестане арестовали подозреваемых в похищении людей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

В Дагестане арестовали подозреваемых в похищении людей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Они подозреваются в преступлении по статье 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья») УК РФ.

По данным следствия, двое местных жителей, действуя группой лиц по предварительному сговору, под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, принудили троих местных жителей сесть в автомобиль, после чего вывезли их на пустырь.

Находясь в безлюдном месте, фигуранты применили к потерпевшим физическое насилие, в том числе с использованием предмета, похожего на пистолет, после чего похитили деньги и мобильные телефоны. Завладев имуществом, они снова усадили пострадавших в машину и отвезли в другой район города, где высадили и скрылись с места происшествия.

Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что трое мужчин занимались похищениями и вымогательством в российском городе.

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