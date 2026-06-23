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Силовые структуры
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16:36, 23 июня 2026Силовые структуры

Трое мужчин занимались похищениями и вымогательством в российском городе

В Калининграде осудили троих мужчин за похищение и вымогательство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Калининграде осудили троих мужчин за похищение и вымогательство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Как установил суд, в октябре 2023 года трое местных жителей в возрасте от 22 до 35 лет, рядом с автозаправочной станцией напали на пострадавшего, отобрали у него паспорт и требовали 20 тысяч рублей, используя ложные обвинения в распространении наркотических веществ. В августе 2024 года двое злоумышленников совершили похищение знакомого мужчины. Надев на голову потерпевшего пакет, они угрожали его жизни и здоровью, требуя 500 тысяч рублей. Также нападавшие связались с родственниками мужчины и требовали передать деньги, угрожая совершить расправу.

Также в сентябре 2024 года один из подсудимых избил своего знакомого и под угрозой дальнейшего применения насилия потребовал передать ему 500 тысяч рублей за якобы нанесенное оскорбление.

Они признаны виновными по статьям 163 («Вымогательство») и 126 («Похищение человека») УК РФ. Суд приговорил их к срокам от 3,5 до 7,5 года лишения свободы в колониях общего и строгого режимов.

Ранее сообщалось, что четверо мужчин похищали граждан в российском городе.

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