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09:02, 25 июня 2026Путешествия

Туристка раскрыла реальную обстановку в Крыму

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Эмигрировавшая в Италию россиянка побывала в Крыму и раскрыла реальную обстановку на курортах полуострова. Своими наблюдениями туристка поделилась в личном блоге «тут вам не там» на платформе «Дзен».

Уроженка Крыма отметила, что попасть на родину было непросто: рейс до Краснодара задержали, а в очереди на регистрацию началась давка. Однако сотрудник российской авиакомпании всех успокоил. После перелета на полуостров девушка добралась на машине, за поездку отдала 2,8 тысячи рублей. Путь оказался комфортным. «Мы доехали за шесть часов до Симферополя, там меня встретил брат, который предварительно запасся бензином, и в салоне был характерный запах. Я назвала его "запахом надежности"», — добавила путешественница.

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Поведение крымчан она описала словами «сохраняют полное спокойствие», подчеркнув, что люди продолжают работать и гулять. «Я была на Шри-Ланке, когда там был какой-то очередной кризис, и помню, там вообще свет на три часа давали. У нас в квартире отключали только на час, у знакомых тоже совсем ненадолго. Вообще в Крыму сейчас людей немного, и можно летом увидеть его таким, как никогда: без толп туристов в это время», — заметила девушка.

Море автор публикации назвала волшебным: у его берегов она заметила большое количество красивых рыб. На набережной было много людей, которые купались и пили кофе. Россиянка подчеркнула, что жить и отдыхать в Крыму гораздо выгоднее, чем в Европе: еда здесь дешевле в два раза. «Объедаюсь фруктами. Такого качества в Италии я почему-то не находила. Фрукты в Крыму нравятся в разы больше. Да и овощи. Муж вообще только крымские помидоры и огурцы ест. Говорит, что их, итальянские, водянистые какие-то», — уточнила блогерша.

В заключение эмигрантка заметила, что у крымчан нет такого страха, какой присутствует у некоторых людей в интернете, которые даже не бывали на полуострове. «Просто панику поднимают», — подвела итог девушка.

Ранее эта блогерша сравнила стоимость жизни в Италии и в России. Автор материала отметила, что ее муж-итальянец уже бывал в России, но при посещении страны в текущем году его удивили местные цены.

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