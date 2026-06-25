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12:05, 25 июня 2026Экономика

Тысячи операций в больницах Великобритании отменили из-за жары

В Великобритании больницы собрались отменить тысячи операций из-за рекордной жары
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

Больницы по всей Великобритании оказались вынуждены сократить объем услуг и собрались отменить тысячи операций из-за обрушившейся на страну рекордной жары. Об этом сообщает газета Financial Times.

Несколько медицинских учреждений уже объявили режим чрезвычайной ситуации. Так, больница Восточного Суррея, Совет по здравоохранению Университета имени Эньюрина Бивена в Уэльсе и госпиталь королевы Александры в Портсмуте сообщают о перебоях в работе из-за недостаточной мощности кондиционеров и, как следствие, перегрева помещений.

Часть помещений для диагностики и операций признали небезопасными для полноценной работы. По подсчетам ученых Бирмингемского университета, за четыре самых жарких дня под угрозой отмены могли оказаться от 1,4 тысячи до 4 тысяч операций. Среди причин — нехватка врачей и медперсонала, небезопасные условия и рост числа нуждающихся в помощи из-за экстремальной жары.

Ранее стало известно, что жара в Великобритании побила рекорд полувековой давности. 24 июня воздух в стране прогрелся до плюс 36,1 градуса Цельсия — предыдущий рекорд для этого месяца был установлен 8 июня 1976 года, когда температура составила 35,6 градуса.

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