Тысячи операций в больницах Великобритании отменили из-за жары

В Великобритании больницы собрались отменить тысячи операций из-за рекордной жары

Больницы по всей Великобритании оказались вынуждены сократить объем услуг и собрались отменить тысячи операций из-за обрушившейся на страну рекордной жары. Об этом сообщает газета Financial Times.

Несколько медицинских учреждений уже объявили режим чрезвычайной ситуации. Так, больница Восточного Суррея, Совет по здравоохранению Университета имени Эньюрина Бивена в Уэльсе и госпиталь королевы Александры в Портсмуте сообщают о перебоях в работе из-за недостаточной мощности кондиционеров и, как следствие, перегрева помещений.

Часть помещений для диагностики и операций признали небезопасными для полноценной работы. По подсчетам ученых Бирмингемского университета, за четыре самых жарких дня под угрозой отмены могли оказаться от 1,4 тысячи до 4 тысяч операций. Среди причин — нехватка врачей и медперсонала, небезопасные условия и рост числа нуждающихся в помощи из-за экстремальной жары.

Ранее стало известно, что жара в Великобритании побила рекорд полувековой давности. 24 июня воздух в стране прогрелся до плюс 36,1 градуса Цельсия — предыдущий рекорд для этого месяца был установлен 8 июня 1976 года, когда температура составила 35,6 градуса.