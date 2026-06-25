Жара в Великобритании побила рекорд полувековой давности

В Великобритании установилась самая жаркая для июня погода в истории

В Великобритании в графстве Гэмпшир зафиксировали самую жаркую в истории наблюдений температуру воздуха за июнь — 36,1 градуса Цельсия. Об этом сообщили в Британском метеорологическом бюро (Met Office).

По информации специалистов, до минувшей среды, 24 июня, рекорд держался полвека — с 28 июня 1976 года, когда температура составила 35,6 градуса. Аналогичный показатель наблюдался и 29 июня 1957-го. Метеорологи не исключают, что в ближайшие дни температурный максимум обновится снова, так как в четверг и пятницу, 25 и 26 июня, в Великобритании продолжится аномальная жара.

По словам главного научного сотрудника метеорологической службы Стивена Белчера, видеть такие температуры в июне — отрезвляющее зрелище. Он добавил, что подобные события служат наглядным примером последствий климатических изменений.

Согласно прогнозам специалистов, в будущем периоды жары в стране, особенно на юго-востоке, станут более частым явлением.

Накануне стало известно, что во Франции ввели красный уровень погодной опасности из-за рекордной жары.