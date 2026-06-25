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Силовые структуры
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16:29, 25 июня 2026Силовые структуры

У российского миллиардера вымогали миллионы за компромат

Суд Москвы вынес приговор фигурантам дела о вымогательствах в Telegram-каналах
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

Хамовнический суд Москвы вынес приговор предпринимателю Антону Сафонову и пенсионеру Эдуарду Щуренкову за вымогательство в Telegram-каналах более 23,5 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые получили шесть и три года колонии соответственно. Щуренков был взят под стражу в зале суда. Их адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор. Причастность Сафонова не подтверждается показаниями свидетелей по делу, пояснил его защитник.

Вместе с тем суд смягчил категорию вмененных фигурантам дела преступлений с особо тяжкого на тяжкое преступление. Прокурор просил назначить им наказание от 10 до 11 лет лишения свободы. Жертвами вымогательства стали миллиардер Альберт Авдолян, передавший осужденным 11,5 миллиона рублей, уточняет «МК», а также топ-менеджеры компаний «Ростех» и «Россети» Василий Бровко и Андрей Рюмин. С них требовали деньги за удаление компрометирующей и ложной информации с каналов «Кремлевский мамковед», «Небрехня» и других.

Защита Бровко назвала приговор гуманным и справедливым.

Ранее Мещанский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии пиарщика и медиаменеджера Станислава Дейнеко, который обвинялся в вымогательстве денег у Рюмина.

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