Одного из пиарщиков осудили за вымогательство денег у топ-менеджера «Ростеха»

Суд дал 5 лет пиарщику Дейнеко за вымогательство денег у топ-менеджера «Ростеха»

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор в отношении пиарщика и медиаменеджера Станислава Дейнеко, который обвинялся в вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дайнеко признали виновным в клевете и особо крупном вымогательстве, приговорив к пяти годам колонии строгого режима. Сам он признал вину и заключил досудебное соглашение. Его дело выделили в отдельное производство.

По версии следствия, Дайнеко действовал вместе с другим пиарщиком — Антоном Сафоновым. Они оба требовали деньги с Бровко за отказ от публикации в Telegram-канале «Небрехня» сведений, которые могли бы его компрометировать.

Второй фигурант пока находится в СИЗО. Также в рамках этого дела объявлен в розыск генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков.

