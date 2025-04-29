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17:49, 29 апреля 2025Силовые структуры

Одного из пиарщиков осудили за вымогательство денег у топ-менеджера «Ростеха»

Суд дал 5 лет пиарщику Дейнеко за вымогательство денег у топ-менеджера «Ростеха»
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мещанский районный суд Москвы вынес приговор в отношении пиарщика и медиаменеджера Станислава Дейнеко, который обвинялся в вымогательстве денег у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Дайнеко признали виновным в клевете и особо крупном вымогательстве, приговорив к пяти годам колонии строгого режима. Сам он признал вину и заключил досудебное соглашение. Его дело выделили в отдельное производство.

По версии следствия, Дайнеко действовал вместе с другим пиарщиком — Антоном Сафоновым. Они оба требовали деньги с Бровко за отказ от публикации в Telegram-канале «Небрехня» сведений, которые могли бы его компрометировать.

Второй фигурант пока находится в СИЗО. Также в рамках этого дела объявлен в розыск генеральный директор киностудии «Ленфильм» Федор Щербаков.

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