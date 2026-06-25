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13:39, 25 июня 2026Культура

Бизнес уехавшего из-за СВО Бекмамбетова оказался убыточным

Российская компания уехавшего из России Тимура Бекмамбетова потеряла 180 тысяч рублей
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский бизнес режиссера Тимура Бекмамбетова, который покинул страну после начала специальной военной операции (СВО), ушел в минус. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По информации источника, компания, принадлежащая постановщику, в 2025 году потеряла 180 тысяч рублей. Согласно бухгалтерской отчетности, выручка оказалась нулевой. Сейчас, по данным сервиса Rusprofile, стоимость фирмы оценивается в минус 2,3 миллиона рублей.

В 2021 году Бекмамбетов вышел из состава учредителей фонда «Подсолнух», а в 2022 и 2024 годах покинул фирмы «ТАББАК», «Базелевс» и «Ксенюшка».

В январе сообщалось, что новый фильм Бекмамбетова обошел в американском прокате «Аватар» Джеймса Кэмерона.

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