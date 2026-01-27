В США фильм Бекмамбетова обошел в прокате «Аватар»

Variety: В США фильм Бекмамбетова «Милосердие» обошел в прокате «Аватар»

Несмотря на разгул снежной бури и массовое закрытие кинотеатров по всей стране, фильм Тимура Бекмамбетова «Милосердие» обогнал в американском прокате за минувшие выходные «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает издание Variety.

Научно-фантастический триллер «Милосердие» собрал 11,2 миллиона долларов в свой североамериканский премьерный уикенд .

«Оказалось достаточно, чтобы положить конец пятинедельному господству тяжеловеса Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел"», — говорится в сообщении.

Изначально прогнозировались сборы «Милосердия» в размере 12 миллионов долларов, однако непогода вынудила пересмотреть ожидания в сторону снижения. Тем временем «Аватар: Пламя и пепел» — долгое время возглавлявший рейтинги кассовых сборов в США весь январь — опустился на вторую строчку, собрав за уикенд 7 миллионов долларов.

