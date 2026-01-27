Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
00:40, 27 января 2026Культура

В США фильм Бекмамбетова обошел в прокате «Аватар»

Variety: В США фильм Бекмамбетова «Милосердие» обошел в прокате «Аватар»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Несмотря на разгул снежной бури и массовое закрытие кинотеатров по всей стране, фильм Тимура Бекмамбетова «Милосердие» обогнал в американском прокате за минувшие выходные «Аватар: Пламя и пепел» Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает издание Variety.

Научно-фантастический триллер «Милосердие» собрал 11,2 миллиона долларов в свой североамериканский премьерный уикенд .

«Оказалось достаточно, чтобы положить конец пятинедельному господству тяжеловеса Джеймса Кэмерона "Аватар: Пламя и пепел"», — говорится в сообщении.

Изначально прогнозировались сборы «Милосердия» в размере 12 миллионов долларов, однако непогода вынудила пересмотреть ожидания в сторону снижения. Тем временем «Аватар: Пламя и пепел» — долгое время возглавлявший рейтинги кассовых сборов в США весь январь — опустился на вторую строчку, собрав за уикенд 7 миллионов долларов.

Ранее россияне пожаловались на плохое качество пиратских копий фильма «Аватар 3: пламя и пепел», показываемых в кинотеатрах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Политика Трампа привела к массовым протестам и кровопролитию в США. Чем это угрожает американскому президенту?

    Раскрыт камень преткновения на закрытых переговорах России и Украины в Абу-Даби

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Мужчин призвали перестать демонизировать воздержание

    Признанная самой сексуальной женщиной в мире Тейяна Тейлор обнажилась на модном показе

    Жители Киева заявили о температуре 13 градусов в домах

    В Китае нашли подвох в словах Путина о взносе в Совет мира

    Постпред России в Вене заявил о ненадежности в репутации НАТО

    В США фильм Бекмамбетова обошел в прокате «Аватар»

    В Харькове объекты энергетики получили сильные повреждения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok