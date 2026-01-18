Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
15:42, 18 января 2026Культура

Россияне пожаловалась на плохое качество пиратских копий «Аватара» в кинотеатрах

«Ъ»: Россияне пожаловались на некачественную копию «Аватар 3» в кинотеатрах
Наталья Обрядина

Кадр: фильм «Аватар: Пламя и пепел»

Россияне пожаловались на плохое качество пиратских копий фильма «Аватар 3: пламя и пепел», показываемых в кинотеатрах. На этот факт обратил внимание «Коммерсантъ» («Ъ»).

Собеседники издания рассказали, что в некоторых кинотеатрах зрителям транслируется не полноценный дубликат для проката, а запись с проектора, которую улучшили с помощью нейросетей. Из-за этого качество звука и картинки копии существенно снизились.

«Первые 30 минут была блеклая картинка. Потом подумал, что привык, и перестал замечать», — посетовал один пользователь в соцсетях. Солидарны с ним и другие комментаторы, заявившие, что мечтали посмотреть этот фильм на большом экране в отличном качестве, но в итоге получившие пиратскую версию, которая уже давно доступна в интернете. При этом стоимость билета на такой сеанс варьируется от 600 до 3000 рублей.

Материалы по теме:
Песок сыплется. В прокат вышла очень дорогая и очень пафосная «Дюна» Дени Вильнева. Что с ней не так?
Песок сыплется.В прокат вышла очень дорогая и очень пафосная «Дюна» Дени Вильнева. Что с ней не так?
16 сентября 2021
Дождались перемен Онлайн, скринлайф, «Премьера»: как изменилась киноиндустрия из-за пандемии коронавируса
Дождались переменОнлайн, скринлайф, «Премьера»: как изменилась киноиндустрия из-за пандемии коронавируса
Реклама
21 января 2021

В статье отмечается, что подобная ситуация с «Аватаром 3» наблюдается практически во всех кинозалах. Объясняется этот факт тем, что компания, обычно поставляющая копии фильмов в высоком качестве, с этим релизом не работала из своих соображений.

В декабре 2025 года сообщалось, что российские кинотеатры отказались от идеи запускать в прокат третью часть культовой саги «Аватар» Джеймса Кэмерона во время новогодних праздников. Показы голливудских проектов в формате «предсеансного обслуживания» были отложены до 15 января 2026 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали единственный способ спасти страну

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    В России отреагировали на заявление Каллас о Гренландии и Украине

    Россияне пожаловалась на плохое качество пиратских копий «Аватара» в кинотеатрах

    На Западе назвали главную движущую силу в противостоянии с Россией

    Поклонская высказалась о Тимошенко

    Россиян предупредили о повышающих риск образования тромбов привычках

    Россиянин вынес из магазина техники 51 iPhone за две минуты

    Россиянка Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира на Australian Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok