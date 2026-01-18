Россияне пожаловалась на плохое качество пиратских копий «Аватара» в кинотеатрах

«Ъ»: Россияне пожаловались на некачественную копию «Аватар 3» в кинотеатрах

Россияне пожаловались на плохое качество пиратских копий фильма «Аватар 3: пламя и пепел», показываемых в кинотеатрах. На этот факт обратил внимание «Коммерсантъ» («Ъ»).

Собеседники издания рассказали, что в некоторых кинотеатрах зрителям транслируется не полноценный дубликат для проката, а запись с проектора, которую улучшили с помощью нейросетей. Из-за этого качество звука и картинки копии существенно снизились.

«Первые 30 минут была блеклая картинка. Потом подумал, что привык, и перестал замечать», — посетовал один пользователь в соцсетях. Солидарны с ним и другие комментаторы, заявившие, что мечтали посмотреть этот фильм на большом экране в отличном качестве, но в итоге получившие пиратскую версию, которая уже давно доступна в интернете. При этом стоимость билета на такой сеанс варьируется от 600 до 3000 рублей.

В статье отмечается, что подобная ситуация с «Аватаром 3» наблюдается практически во всех кинозалах. Объясняется этот факт тем, что компания, обычно поставляющая копии фильмов в высоком качестве, с этим релизом не работала из своих соображений.

В декабре 2025 года сообщалось, что российские кинотеатры отказались от идеи запускать в прокат третью часть культовой саги «Аватар» Джеймса Кэмерона во время новогодних праздников. Показы голливудских проектов в формате «предсеансного обслуживания» были отложены до 15 января 2026 года.