Украинского олигарха приговорили к 12 годам заключения за хищение нефти из России

В Татарстане суд заочно приговорил к 12 годам олигарха Коломойского за хищение нефти

Альметьевский городской суд Республики Татарстан заочно приговорил к 12 годам лишения свободы украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) за хищение нефти из России на 10 миллиардов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, бизнесмен с тремя соотечественниками Александром Ярославским, Геннадием Боголюбовым и Павлом Овчаренко создал преступное сообщество в 2006 году за пределами России. Через предприятие, выступившее в роли посредника, они организовали поставку на Украину 858,6 тысячи тонн нефти стоимостью 10 миллиардов рублей, принадлежащей российской компании. Сырье было похищено.

Четверо фигурантов дела находятся в розыске, поэтому судебный процесс над ними прошел в заочной форме. Они признаны виновными в создании преступного сообщества и присвоении.

По инициативе Следственного департамента МВД России арестовано имущество компаний, связанных с ними, стоимостью 20 миллиардов рублей, в том числе акции на 10 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что Росимущество выставило на торги активы, принадлежавшие Коломойскому.