В России выставили на торги изъятые у Коломойского активы

Росимущество выставило на торги активы Коломойского с начальной ценой 4 млрд

Росимущество выставило на торги активы, принадлежавшие ранее украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Как пишет РБК, речь идет о расположенных в Адыгее ООО «Южгазэнерджи» и ООО «Кейтеринг-Юг», изъятых в доход РФ в 2024 году.

Начальная цена за единый лот в виде 100-процентных долей в их уставных капиталах составляет чуть менее четырех миллиардов рублей (3,97 миллиарда), а шаг аукциона, заявки на участие в котором принимаются до 25 ноября, — 198 миллионов.

О том, что приставы изъяли по решению суда две этих компании, а также «503 объекта недвижимого имущества должников по делу в отношении Игоря Коломойского и других лиц», прошлым летом сообщил глава ФССП Дмитрий Аристов. До этого Генпрокуратура указывала в иске, что Коломойский и его окружение причастны к экстремистской деятельности, а также к финансированию украинской армии.

Согласно приведенным в публикации данным, «Южгазэнерджи» обладает правом пользования недрами Кошехабльского газоконденсатного месторождения с целью разведки и добычи углеводородного сырья, поиска и оценки пласта-коллектора для закачки промышленных и хозяйственно-бытовых стоков, а «Кейтеринг-Юг» занимается «деятельностью предприятий общественного питания по прочим видам организации питания».

Ранее СМИ также писали, что Коломойский и братья Игорь и Григорий Суркисы могут быть бенифициарами нелегального в России онлайн-казино, оборот которого составляет около миллиарда долларов.

