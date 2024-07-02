Российские приставы изъяли акции двух компаний Коломойского

ФССП изъяла акции двух компаний украинского бизнесмена Коломойского

Российские приставы изъяли в доход государства акции двух компаний украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в беседе с РИА Новости.

«В доход государства в связи с осуществлением должниками экстремистской деятельности переданы акции ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг-ЮГ", а также 503 объекта недвижимого имущества должников по делу в отношении Игоря Коломойского и других лиц», — сказал Аристов.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщал, что по состоянию на май 2023 года на полуострове изъяли в госсобственность 700 объектов имущества украинских олигархов, политиков и бизнесменов. По его словам, в списке украинских граждан, чьи земельные участки, различные здания и помещения, объекты незавершенного строительства, склады и многое другое имущество перешло в собственность государства, Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергей Тарута и другие. Средства, вырученные с продажи их имущества, пойдут на нужды специальной военной операции.