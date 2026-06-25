В ЕС назвали ориентировочные сроки второго транша Украине из мегакредита

ЕК: Второй транш бюджетной помощи Украине из мегакредита запланирован на сентябрь

Власти Евросоюза (ЕС) планируют предоставить Украине второй транш из мегакредита в сентябре. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о втором пакете финансовой помощи. Денежные средства выделят из кредита на общую сумму в 90 миллиардов евро. Примерный размер транша Уйвари раскрывать не стал. «Второй транш в виде макрофинансовой помощи запланирован примерно на сентябрь», — резюмировал представитель ЕК.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о предоставлении Украине первого транша из многомиллиардного кредита, согласованного властями ЕС.

Кроме того, по ее словам, скоро начнется выплата первых средств из тех шести миллиардов евро, которые должны пойти на производство беспилотников. Меры поддержки должны помочь Украине укрепить оборонный потенциал.

