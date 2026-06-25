Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:25, 25 июня 2026Экономика

В ЕС назвали ориентировочные сроки второго транша Украине из мегакредита

ЕК: Второй транш бюджетной помощи Украине из мегакредита запланирован на сентябрь
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) планируют предоставить Украине второй транш из мегакредита в сентябре. Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Балаш Уйвари, его слова приводит РИА Новости.

Речь идет о втором пакете финансовой помощи. Денежные средства выделят из кредита на общую сумму в 90 миллиардов евро. Примерный размер транша Уйвари раскрывать не стал. «Второй транш в виде макрофинансовой помощи запланирован примерно на сентябрь», — резюмировал представитель ЕК.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о предоставлении Украине первого транша из многомиллиардного кредита, согласованного властями ЕС.

Кроме того, по ее словам, скоро начнется выплата первых средств из тех шести миллиардов евро, которые должны пойти на производство беспилотников. Меры поддержки должны помочь Украине укрепить оборонный потенциал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Информационная война в чистом виде». Apple без предупреждения удалила из App Store российские приложения. Ими пользуются миллионы

    В Польше скопировали российские антидроновые патроны

    Очевидцы описали атаку ВСУ на регион в 1500 километрах от границы

    Центробанк объяснил снижение объема банковских вкладов россиян

    Женщину с простреленной головой в автомобиле Lexus связали с теневым королем Сочи

    Венесуэла ответила на послание Путина в связи с землетрясением

    Стало известно о почти полном переходе под контроль России ключевого города Донбасса

    Хирург оценил пластику носа Филиппа Киркорова

    Застройщиков уличили в намеренной задержке сдачи жилья

    Врач назвала самый опасный летний перекус

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok