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13:40, 25 июня 2026Бывший СССР

В Кремле назвали ближайшего союзника России

Песков: Белоруссия является ближайшим союзником России
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Белоруссия является ближайшим союзником Москвы. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«У нас наиболее продвинутая форма интеграции с Белоруссией, которая продолжается. И Белоруссия является нашим ближайшим союзником», — заявил он.

Так Песков прокомментировал сообщение The Wall Street Journal о том, что Россия якобы пытается втянуть Минск в конфликт на Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский в ультимативной форме потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко свернуть некое оборудование, якобы расположенное на территории республики и будто бы используемое Россией для корректировки ударов по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинский лидер сказал, что иначе страна сама разберется с этими объектами.

При этом позиция Лукашенко заключается в том, что Минск не намерен вступать в военный конфликт с Украиной. Тем более при отсутствии угроз в адрес Белоруссии.

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