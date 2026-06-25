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Культура
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19:00, 25 июня 2026Культура

В Молдавии создали черный список российских артистов

20 российских артистов оказались в черном списке Молдавии
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Министерство культуры Молдавии создало список артистов из России, которых не рекомендуется приглашать на территорию республики. Перечень появился на сайте ведомства.

В список нежелательных артистов попали 20 россиян, среди которых оказался рэпер Моргенштерн (настоящее имя Исраэль Йегуда Моргенштерн, внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов), который уже несколько лет не проживает в России, а недавно объявил о переходе в иудаизм.

Также власти не рекомендуют приглашать в Молдавию Леонида Агутина, Диану Арбенину, Клаву Коку (настоящее имя Клавдия Высокова), Гуфа (Алексей Долматов), Егора Крида, Басту (Василий Вакуленко), Сергея Шнурова и других артистов.

Ранее в Молдавии отменили совместный концерт ранее популярных в России, а сейчас поддерживающих Украину певцов Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и Лаймы Вайкуле.

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