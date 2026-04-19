10:37, 19 апреля 2026

В Молдавии отменили концерт поддерживающих Украину и популярных в России артистов

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Лайма Вайкуле. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

В столице Молдавии Кишиневе отменили совместный концерт ранее популярных в России, а сейчас поддерживающих Украину певцов Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и Лаймы Вайкуле. Об этом со ссылкой на сайт организаторов мероприятия сообщает РИА Новости.

Уточняется, что концерт, запланированный на 24 апреля, был отменен по техническим причинам. Вместо него зрителям предложили посетить концерт группы «Машина времени», который пройдет 14 июня.

Ранее Вайкуле раскритиковали из-за песни «Щедрик» на украинском языке. Украинские интернет-пользователи отметили, что на протяжении многих лет артистка была частью российского шоу-бизнеса, поэтому не может работать с местной торговой сетью и записывать для нее ролики.

Известно также, что певица публично призывала передать Украине больше оружия, за что в России ей пригрозили уголовным делом.

