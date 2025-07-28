Лайме Вайкуле пригрозили уголовным делом

Юрист Аграновский допустил уголовное дело против Вайкуле из-за поддержки Украины

Юрист Дмитрий Аграновский заявил, что в отношении латвийской певицы Лаймы Вайкуле могут завести уголовное дело в России за проукраинские высказывания. Его слова приводит издание aif.ru.

На музыкальном фестивале в Юрмале артистка публично призывала «дать оружие Украине». Среди артистов, принимавших участие в мероприятии, было большое количество иноагентов и тех, кто открыто критикует специальную военную операцию (СВО).

«Она вполне кандидат на уголовное дело с такими высказываниями. Хотя решение должны принимать соответствующие органы. Ее могут объявить в международный розыск, арестовать ее собственность на территории страны», — сообщил Аграновский.

Ранее стало известно, что латвийская певица Лайма Вайкуле, которая уехала из России после начала СВО, раскрыла свое отношение к русскому языку.