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17:55, 28 июля 2025Культура

Лайме Вайкуле пригрозили уголовным делом

Юрист Аграновский допустил уголовное дело против Вайкуле из-за поддержки Украины
Андрей Шеньшаков
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

Юрист Дмитрий Аграновский заявил, что в отношении латвийской певицы Лаймы Вайкуле могут завести уголовное дело в России за проукраинские высказывания. Его слова приводит издание aif.ru.

На музыкальном фестивале в Юрмале артистка публично призывала «дать оружие Украине». Среди артистов, принимавших участие в мероприятии, было большое количество иноагентов и тех, кто открыто критикует специальную военную операцию (СВО).

«Она вполне кандидат на уголовное дело с такими высказываниями. Хотя решение должны принимать соответствующие органы. Ее могут объявить в международный розыск, арестовать ее собственность на территории страны», — сообщил Аграновский.

Ранее стало известно, что латвийская певица Лайма Вайкуле, которая уехала из России после начала СВО, раскрыла свое отношение к русскому языку.

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