В распоряжении СБУ оказались фотографии нефтебазы в Крыму

Суд дал 19 лет жителю Феодосии за передачу СБУ фото нефтебаз и военных судов в Крыму

Верховный суд Республики Крым приговорил к 19 годам лишения свободы жителя Феодосии за сотрудничество со Службой безопасности Украины (СБУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Мужчина был противником проведения специальной военной операции и вступил в контакт с представителем иностранной спецслужбы. Ему поручили сбор сведений о размещении российского вооружения на полуострове.

В течение 2022-2023 годов крымчанин занимался фотосъемкой нефтебазы, военных и морских судов, а затем передавал СБУ собранную информацию для использования против интересов Российской Федерации.

Украинского агента выявили сотрудники управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Находившийся в его распоряжении автомобиль, на котором он передвигался по полуострову для сбора данных, конфисковали.

Ранее сообщалось, что житель Крыма сел на 17 лет за перечисление 280 тысяч рублей для Вооруженных сил Украины.