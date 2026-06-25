В России дали прогноз по ключевой ставке на конец года

РИА Новости: Центробанк опустит ключевую ставку до 12,5-13,5 % к концу года

Руководство Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности продолжит придерживаться курса, направленного на постепенное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

До конца года остается четыре заседания совета директоров по ключевой ставке. С учетом постепенного замедления темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке руководство ЦБ, скорее всего, заметно снизит ключевую ставку в июле-декабре, сходятся во мнении эксперты.

Они ожидают понижения планки с нынешних 14,25 до 12,5-13,5 процента к концу года. Ожидать более резкого смягчения не приходится с учетом ожидаемого роста госрасходов в ближайшие три года. Это обстоятельство, отмечали в самом ЦБ, может потребовать более высокой траектории ключевой ставки.

Совет директоров ЦБ в пятницу, 19 июня, рассматривал варианты сохранения ставки на прежнем уровне, а также ее снижения до 14,25 или 14 процентов. В итоге решено было остановиться на втором варианте. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркивала, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага в каждом конкретном случае не являются предопределенными. Многое, поясняла она, будет зависеть от динамики темпов роста цен и инфляционных ожиданий россиян.