Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:27, 25 июня 2026Экономика

В России дали прогноз по ключевой ставке на конец года

РИА Новости: Центробанк опустит ключевую ставку до 12,5-13,5 % к концу года
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности продолжит придерживаться курса, направленного на постепенное смягчение денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз опрошенных аналитиков.

До конца года остается четыре заседания совета директоров по ключевой ставке. С учетом постепенного замедления темпов роста потребительских цен на внутреннем рынке руководство ЦБ, скорее всего, заметно снизит ключевую ставку в июле-декабре, сходятся во мнении эксперты.

Они ожидают понижения планки с нынешних 14,25 до 12,5-13,5 процента к концу года. Ожидать более резкого смягчения не приходится с учетом ожидаемого роста госрасходов в ближайшие три года. Это обстоятельство, отмечали в самом ЦБ, может потребовать более высокой траектории ключевой ставки.

Совет директоров ЦБ в пятницу, 19 июня, рассматривал варианты сохранения ставки на прежнем уровне, а также ее снижения до 14,25 или 14 процентов. В итоге решено было остановиться на втором варианте. Глава регулятора Эльвира Набиуллина подчеркивала, что ни дальнейшее снижение ключевой ставки, ни размер шага в каждом конкретном случае не являются предопределенными. Многое, поясняла она, будет зависеть от динамики темпов роста цен и инфляционных ожиданий россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Число жертв ракетной атаки ВСУ на Воронеж возросло

    Россиянин избил бывшую жену до сотрясения на глазах сына

    Россиянка выслушала приговор за призыв к разрушению Крымского моста

    В России назвали спусковые крючки для прямого противостояния с Европой

    Против Порошенко возбудили уголовное дело из-за забора

    Военкор назвал основную цель ночной атаки ВСУ на Россию

    Российский турист заметил два трупа в бассейне своей виллы в Таиланде

    Зоопсихолог назвала способ отучить кошку залезать на стол

    Трамп запросил сотни миллионов долларов на ликвидацию ядерного потенциала Ирана

    Кайли Дженнер снялась в вязаном бикини с неожиданным аксессуаром

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok