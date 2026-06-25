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09:35, 25 июня 2026Ценности

В сети восхитились внешностью российской чемпионки в бикини

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @aliona_officialnew

В сети восхитились внешностью российской фигуристки, чемпионки Европы Алены Косторной в купальнике. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя спортсменка снялась на пляже в голубом бикини. При этом она продемонстрировала лицо без макияжа. «Как думаете, сколько купальников я взяла с собой?» — поинтересовалась в подписи знаменитость.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Прелесть как хороша. Афродита!», «Невероятно красивая», «Дюймовочка», «Абсолютно прекрасна», — сделали комплименты юзеры.

В мае в сети восхитились внешностью российской фигуристки Александры Трусовой в купальнике через девять месяцев после родов.

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