В сети восхитились внешностью российской чемпионки в бикини

В сети восхитились внешностью российской фигуристки, чемпионки Европы Алены Косторной в купальнике. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя спортсменка снялась на пляже в голубом бикини. При этом она продемонстрировала лицо без макияжа. «Как думаете, сколько купальников я взяла с собой?» — поинтересовалась в подписи знаменитость.

Поклонники оценили кадры в комментариях. «Прелесть как хороша. Афродита!», «Невероятно красивая», «Дюймовочка», «Абсолютно прекрасна», — сделали комплименты юзеры.

В мае в сети восхитились внешностью российской фигуристки Александры Трусовой в купальнике через девять месяцев после родов.