Врачи посоветовали не обрабатывать обгоревшую кожу некоторыми популярными средствами

Sapo: Врачи из INEM запретили обрабатывать обгоревшую на солнце кожу зубной пастой

Врачи из Национального института неотложной медицинской помощи (INEM) запретили обрабатывать обгоревшую на солнце кожу несколькими популярными средствами. Их рекомендации приводит издание Sapo.

Так, медики призвали не наносить на солнечные ожоги любые лосьоны, в составе которых присутствует спирт. Кроме того, не подойдут для обработки такие домашние средства, как жир, масло, яичный белок и зубная паста, подчеркнули они.

Также специалисты посоветовали не прикладывать к обгоревшему участку кожи бутылки с холодной водой и лед, а также не мазать его вазелином. Врачи добавили, что не стоит прикасаться к волдырям, чтобы не увеличивать риск инфицирования, тереть кожу, носить тесную одежду и использовать для обработки вату, поскольку она может прилипнуть к ожогу.

Ранее врач Александра Чистякова рассказала, как ухаживать за кожей в жару. Она призвала летом перед выходом на улицу всегда наносить SPF-крем на открытые участки тела.