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16:58, 25 июня 2026Забота о себе

Родителей предупредили о неочевидной причине детского ожирения

Биохимик Бергер обвинила гаджеты в возникновении ожирения у детей
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: LumineImages / Shutterstock / Fotodom

Одна из основных причин ожирения у детей — это популярность гаджетов. Об этом заявила Национальной службе новостей (НСН) биохимик, консультант по питанию Алена Бергер.

По ее словам, дети сейчас стали гораздо меньше гулять и больше сидеть на одном месте, почти перестали общаться со сверстниками, и именно это — недостаток движения — можно обвинить в возникновении проблемы детского ожирения.

Со слов Бергер, мало кто знает о глубине проблемы лишнего веса.

«Просвещен — вооружен. Очень мало просвещения на эту тему. Дети с инвалидностью и другие группы, у которых имеются риски предрасположенности к хроническим заболеваниям, имеют ожирение. У людей нет понимания, что ожирение напрямую связано с предрасположенностью к сахарному диабету 2-го типа», — предупредила она.

Ранее ученые нашли простой способ увеличить продолжительность жизни.

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