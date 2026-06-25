Родителей предупредили о неочевидной причине детского ожирения

Биохимик Бергер обвинила гаджеты в возникновении ожирения у детей

Одна из основных причин ожирения у детей — это популярность гаджетов. Об этом заявила Национальной службе новостей (НСН) биохимик, консультант по питанию Алена Бергер.

По ее словам, дети сейчас стали гораздо меньше гулять и больше сидеть на одном месте, почти перестали общаться со сверстниками, и именно это — недостаток движения — можно обвинить в возникновении проблемы детского ожирения.

Со слов Бергер, мало кто знает о глубине проблемы лишнего веса.

«Просвещен — вооружен. Очень мало просвещения на эту тему. Дети с инвалидностью и другие группы, у которых имеются риски предрасположенности к хроническим заболеваниям, имеют ожирение. У людей нет понимания, что ожирение напрямую связано с предрасположенностью к сахарному диабету 2-го типа», — предупредила она.

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