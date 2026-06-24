Выявлен простой способ увеличить продолжительность жизни

CM: Диета с преобладанием растительной пищи и рыбы способствует более долгой жизни

Диета с преобладанием растительной пищи и рыбы может способствовать более долгой и здоровой жизни. К такому выводу пришли ученые из Университета Южной Калифорнии, опубликовавшие результаты исследования в журнале Cell Metabolism (CM).

В эксперименте исследователи сравнили несколько рационов у пожилых мышей, включая западную диету с высоким содержанием сахара и жиров, кетодиету и особую «диету долголетия». Последняя была основана на растительных продуктах, содержала мало белка и небольшое количество метионина — аминокислоты, которая встречается в яйцах, мясе и молочных продуктах. Животные на такой диете жили дольше без серьезных возрастных проблем, имели меньше жировой массы и реже сталкивались со старческой хрупкостью.

Особенно удивило ученых то, что мыши могли потреблять столько же или даже больше калорий, чем остальные группы, но при этом теряли жир без потери мышечной массы. По мнению авторов, важным фактором оказался не общий объем белка, а баланс отдельных аминокислот в рационе.

Дополнительно исследователи проанализировали данные более 200 тысяч человек. Оказалось, что люди с наиболее высоким потреблением животного белка чаще страдали ожирением и примерно вдвое чаще сталкивались с диабетом 2 типа по сравнению с теми, кто придерживался преимущественно растительного питания.

Авторы подчеркивают, что результаты пока не доказывают причинно-следственную связь, однако поддерживают идею о том, что умеренное потребление животного белка и акцент на растительных продуктах могут быть полезны для здоровья и долголетия.

Ранее стало известно, что кетогенная диета защищает мозг от болезней Альцгеймера и Паркинсона.