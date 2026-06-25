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10:53, 25 июня 2026Из жизниЭксклюзив

Зоопсихолог назвала способ отучить кошку залезать на стол

Зоопсихолог Ершова: Отучить кошку залезать на стол помогут настенные полки и лежанки
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Markus Scholz / dpa / Globallookpress.com

Залезание кошек на стол связано с естественными инстинктами, поэтому простые запреты редко работают, рассказала зоопсихолог компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Оксана Ершова. Способ отучить животное от этой привычки она назвала в беседе с «Лентой.ру».

«Для кошки стол — это удобная обзорная площадка. С высоты ей проще наблюдать за происходящим в доме, контролировать перемещения людей и чувствовать себя в безопасности», — объяснила эксперт.

Особенно привлекательными, по ее словам, для кошек становятся кухонные столы, так как там часто остаются запахи и даже кусочки еды, интересные предметы, пакеты, крышечки, коробки. Кроме того, хозяева проводят на кухне много времени, и кошка старается быть всегда рядом, добавила собеседница «Ленты.ру».

Самая распространенная ошибка хозяев в данном случае — ругать кошку, прыскать водой из пульверизатора или тем более воздействовать физически, обратила внимание зоопсихолог. По ее словам, кошки не связывают наказание с фактом нахождения на столе, вместо этого они начинают опасаться владельца, в результате чего доверие уходит, а проблема остается.

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Гораздо эффективнее работает принцип замещения, убеждена специалист. Если кошке нравится находиться наверху, ей нужно предложить альтернативные высокие точки, обозначила Ершова. Отлично подойдут когтеточки-комплексы с несколькими уровнями, настенные полки для кошек или высокий шкаф, на который кошка сможет взбираться по специальному столбу, перечислила она.

Невозможно объяснить кошке, что ей нельзя забираться наверх вообще. Но можно показать место, где делать это разрешено и даже выгодно. Чем привлекательнее будет альтернатива, тем меньше интереса останется к столу

Оксана Ершовазоопсихолог

Дополнительно эксперт посоветовала убрать все факторы, которые делают стол интересным: еду, крошки, упаковки, шуршащие предметы или игрушки. Если кошка все равно запрыгивает на мебель, она рекомендовала поставить рядом лежанку и перемещать ее туда.

Также зоопсихолог призвала регулярно играть с кошкой, чтобы она получала достаточно внимания и реализовывала охотничий инстинкт. Нередко привычка покорять столы связана с банальной скукой, пояснила Ершова.

«В природе кошка ежедневно охотится, исследует территорию и решает множество задач. Если питомцу не хватает впечатлений, он начинает искать развлечения самостоятельно: запрыгивать на стол, сталкивать предметы или проверять содержимое тарелок. Главное правило: не бороться с природой кошки, а учитывать ее. Чем лучше удовлетворены базовые потребности животного в безопасности, контроле территории, активности и общении, тем реже возникают нежелательные формы поведения», — заключила специалист.

Ранее Ершова и ветврач Елена Фроленко предупреждали об опасности поедания некоторых цветов кошками и рассказывали о том, как можно отучить питомца от этой привычки.

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