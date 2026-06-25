Звезда «Жаркого соперничества» удивил нарядом из ПВХ в самый жаркий день Парижа в истории

Актер Коннор Сторри удивил нарядом из ПВХ на показе в самый жаркий день Парижа в истории

Американский актер Коннор Сторри, сыгравший россиянина в «Жарком соперничестве», удивил нарядом на показе мужской коллекции Saint Laurent в Париже. Снимки публикует Page Six.

26-летняя знаменитость появился на публике в полупрозрачном тренче, шортах и облегающих сапогах из ПВХ. Стоимость обуви телезвезды модели Romeo составляет 3300 долларов (249 тысяч рублей).

Редакторы издания и фанаты заметили, что Сторри выбрал такой образ вопреки тому, что 24 июня признали самым жарким днем за всю историю метеонаблюдений во Франции.

В марте Коннор Сторри также удивил деталью в образе. Звезда нашумевшего сериала появился на ковровой дорожке в костюме люксового бренда Saint Laurent, надев пиджак на голое тело. Однако особое внимание модных редакторов и поклонников привлекли украшения знаменитости: на нем заметили чокер, кольцо с бриллиантом, серьги и часы из ассортимента ювелирного дома Tiffany & Co.