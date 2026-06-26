Артемий Лебедев дал совет мечтающему стать политиком подростку

Лебедев посоветовал подумать о накоплении ресурса подростку, мечтающему стать политиком

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев ответил зрителю-подростку, который заявил, что хочет стать крупным политиком. В ролике, опубликованном в «VK Видео», он дал совет автору обращения.

По словам Лебедева, для того чтобы стать влиятельным политиком, необходимо очень долго вариться в этой среде, доказать свою лояльность и незаменимость. При этом очень важно обладать каким-либо ресурсом — к примеру, иметь бизнес, подчеркнул он.

«Когда у вас нет ресурса, то и ваше мнение ничего не значит. Все крупные политики так или иначе обладают очень большим каким-то ресурсом, они все так или иначе пришли из какого-то бизнеса, у них есть большое количество связей, обязательств и, самое главное, ресурсов», — заявил блогер. По его мнению, у политика, обладающего только «хорошо подвешенным языком», не будет большого влияния.

Ранее Лебедев дал совет подписчику, который оказался «на дне» из-за долгов и алкоголя. Он порекомендовал зрителю перестать употреблять спиртное и подать на банкротство.