Белорусам пообещали запредельную жару

В Белоруссии ожидается до плюс 38 градусов

В Белоруссии наступает запредельная жара — столбики термометров достигнут отметки плюс 38 градусов. Такой прогноз огласили специалисты Белгидромета.

По данным синоптиков, рекордная волна тепла, захлестнувшая Западную Европу, достигнет Белоруссии уже в пятницу-субботу, 26-27 июня. С прежних комфортных плюс 21-27 градусов (в юго-западных районах плюс 28-30 градусов) воздух прогреется до плюс 33. В ночные часы столбики термометров будут держаться на уровне плюс 17 градусов. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Пик жары придется на период с воскресенья до вторника, 28-30 июня, когда температура поднимется до плюс 34, а на западе и юге до плюс 38. Таким образом, тепловая аномалия в некоторых районах республики достигнет 11 градусов. Ночью же температура не опустится ниже тропических плюс 20. Вместе с тем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами и сильным порывистым ветром.

В среду, 1 июля, тропические воздушные массы сменятся потоками с северо-запада Европы, из-за чего столбики термометров снизятся до плюс 23-30 градусов. Лишь на юге температура продолжит превышать 30-градусную отметку.

Тем временем в Москве наступила осенняя погода. На смену жаре пришли дожди и прохлада — вплоть до воскресенья температура в столице не превысит плюс 18-20.