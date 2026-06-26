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15:39, 26 июня 2026Культура

Гребенщиков высказался об уехавшей из России Пугачевой

Михаил Гребенщиков заявил, что покинувшей Россию Алле Пугачевой будет сложно вернуться
Ольга Коровина
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости

Бывший участник проекта «Фабрика звезд» Михаил Гребенщиков высказался об уехавшей из России после начала специальной военной операции (СВО) певице Алле Пугачевой. Мнением об артистке он поделился в подкасте «За деньги».

Исполнитель пошутил, что на протяжении шести лет работал с Примадонной, но теперь никому нельзя об этом говорить. По его мнению, у Пугачевой могут возникнуть трудности с возвращением на Родину после неоднозначных высказываний.

«Я считаю, что она наговорила неожиданно очень много противоречивых фраз в адрес страны, которая ее породила. Очень трудно ей будет вернуться», — заявил Гребенщиков.

Михаил отметил, что статус Пугачевой определяется отсутствием подобных ей личностей в современном российском шоу-бизнесе.

«Допустим, она остается великой певицей. А вот ее нет, кто у нас сейчас великая певица? У нее была программа: что ни диск, то золото. А сейчас нет долгоиграющих песен, узнаваемых людей», — добавил он.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов высказался о новом образе Аллы Пугачевой и назвал ее главную ошибку. Он признался, что иронично относится к попыткам певицы «омолодиться» и перезапустить карьеру.

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