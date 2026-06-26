Назван первый признак самого распространенного вида рака

Врач Кравченко: Первый признак рака кожи — пятна телесного или перламутрового оттенка

Рак кожи считается одной из самых частых онкологических патологий в мире, заявила врач-онколог, маммолог АО «Медицина» Ольга Кравченко. В беседе с «Лентой.ру» она отметила, что наиболее распространенная его форма — базалиома — на ранних стадиях долго остается незаметной и не вызывает боли, из-за чего пациенты редко обращают на нее внимание.

«Первый признак рака кожи — это любое новое или изменяющееся образование, которое не заживает так, как должна заживать обычная ранка, и которое имеет тенденцию к медленному росту и изменению структуры», — пояснила специалист.

По ее словам, классический ранний симптом — появление небольшого узелка или пятна телесного, розового или перламутрового оттенка с гладкой или слегка блестящей поверхностью. Иногда на нем заметна тонкая сосудистая сеточка. Такой очаг не болит, может лишь изредка травмироваться, покрываться корочкой или слегка кровоточить. Однако он не исчезает и со временем медленно, но устойчиво увеличивается. Именно несоответствие между ожидаемым «самопроходящим» процессом и реальным поведением образования заставляет врача заподозрить злокачественную опухоль, объяснила Кравченко.

При плоскоклеточном раке кожи, уточнила врач, раннее проявление чаще напоминает участок изъязвления, который долго не заживает. Пациенты нередко принимают его за натертость или гиперкератоз и применяют смягчающие средства, но очаг остается на месте, уплотняется и может периодически кровоточить, добавила она.

Ключевой фактор для врача — это время: если образование сохраняется, трансформируется и не заживает полноценно, это повод для углубленной диагностики. Принцип «новое, меняющееся, не заживающее» требует не просто визуального осмотра, а проведения дерматоскопии, прицельной биопсии и морфологического подтверждения Ольга Кравченко врач-онколог, маммолог АО «Медицина»

Врач напомнила, что никакие описания симптомов и фотографии в интернете не заменят очную консультацию специалиста. Любое подозрительное образование на коже, особенно на открытых участках, должно оцениваться дерматоонкологом или онкологом, а все решения об обследовании и лечении должны приниматься только индивидуально и под наблюдением врача.

Ранее главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн заявил, что рак кожи является самым распространенным онкологическим заболеванием в мире. Эксперт разъяснил, что у женщин часто встречается рак молочной железы, а у мужчин — рак предстательной железы. Вне зависимости от пола в число наиболее распространенных злокачественных новообразований также входит колоректальный рак. Последний занимает одну из ведущих позиций и в структуре смертности, отметил Каприн.

