Россиянам назвали самый распространенный в мире вид рака

Каприн: Рак кожи является самым распространенным онкологическим заболеванием в мире

Рак кожи является самым распространенным онкологическим заболеванием в мире. Об этом заявил РИА Новости главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Эксперт разъяснил, что у женщин часто встречается рак молочной железы, а у мужчин — рак предстательной железы. Вне зависимости от пола в число наиболее распространенных злокачественных новообразований также входит колоректальный рак. Последний занимает одну из ведущих позиций и в структуре смертности, отметил Каприн.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, немеланомный рак кожи включен в число самых распространенных видов онкологии в мире наряду с раком легких, молочной железы и толстой кишки. В России, как выяснили эксперты онкологического центра СПбГМУ, опухоли кожного покрова также занимают первое место в структуре онкозаболеваний — кожа первой страдает от воздействия ультрафиолета и других внешних факторов.

До этого сообщалось, что персонализированная вакцина в сочетании с иммунотерапией почти вдвое снизила риск возвращения меланомы.

