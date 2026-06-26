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14:43, 26 июня 2026Бывший СССР

Названа главная цель объявленной Зеленским 40-дневной операции

Перенджиев: Целью объявленной Украиной 40-дневной операции станет Белоруссия
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout via Reuters

Доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Георгия Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев в беседе с «Ридусом» назвал основную цель объявленной накануне главой Украины Владимиром Зеленским 40-дневной операции Службы безопасности Украины. По его мнению, это окажется Белоруссия.

«Наверняка объявленный Зеленским план разработан НАТО. Уверен, что Крым не станет главным направлением удара. Скорее всего, речь идет о Белоруссии. Целью Запада является остановка наступления Вооруженных сил РФ путем ударов по Белоруссии и Калининградской области», — порассуждал он.

Кроме того, по его предположениям, возможен вариант с провокацией ради развязывания открытого конфликта — переодевшись в форму белорусской армии, местные нацисты могут атаковать территорию Украины, чтобы начать вооруженный конфликт.

«Самое интересное, что в граничащей с Белоруссией Черниговской области уже начат вывоз местного населения. Это сигнал подготовки», — добавил он.

25 июня президент Украины Владимир Зеленский утвердил 40-дневную операцию Службы безопасности Украины против России. По его словам, она якобы «нацелена на прекращение» вооруженного конфликта.

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