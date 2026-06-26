Освобожденные из плена российские военные попали на видео

Минобороны опубликовало кадры с освобожденными из плена российскими военными

Освобожденные из украинского плена российские военные попали на видео. Кадры с вернувшимися с Украины бойцами опубликовало Министерство обороны России.

На выложенных Минобороны кадрах видно, как бойцы в новой форме без знаков отличия и с вещмешками выходят из обшитого сайдингом здания, после чего садятся в авто с символикой белорусского предприятия «Гомельоблавтотранс».

Оказавшись в автобусе, бойцы выкрикивают приветствия и радуются скорому возвращению домой.

Как сообщалось ранее, обмен произошел 26 июня по формуле «160 на 160». Российские военнослужащие находятся в Белоруссии, с ними работает уполномоченный по правам человека при президенте Яна Лантратова.