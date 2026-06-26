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Силовые структуры
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17:15, 26 июня 2026Силовые структуры

Появилась аудиозапись с призывами агента СБУ к терактам в Вашингтоне

ФСБ опубликовала запись с призывами агента СБУ к терактам в Вашингтоне
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

ФСБ опубликовала запись с призывами агента СБУ Кирилла Макаренко к терактам в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на этой аудиозаписи агент СБУ Кирилл Макаренко призывает совершать теракты в Вашингтоне.

Макаренко и куратор неонацистской сетки Telegram-каналов, модератором которых был задержанный в Дагестане подросток, призывал организовать в США теракт. Для совершения террористического акта он предлагал использовать самодельное взрывное устройство (СВУ) на основе аммонала в отместку за задержание завербованных радикалов.

Ранее сообщалось, что украинский агент призывал устроить взрыв в США на День независимости.

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