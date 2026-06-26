Появилась аудиозапись с призывами агента СБУ к терактам в Вашингтоне

ФСБ опубликовала запись с призывами агента СБУ к терактам в Вашингтоне

ФСБ опубликовала запись с призывами агента СБУ Кирилла Макаренко к терактам в Вашингтоне. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, на этой аудиозаписи агент СБУ Кирилл Макаренко призывает совершать теракты в Вашингтоне.

Макаренко и куратор неонацистской сетки Telegram-каналов, модератором которых был задержанный в Дагестане подросток, призывал организовать в США теракт. Для совершения террористического акта он предлагал использовать самодельное взрывное устройство (СВУ) на основе аммонала в отместку за задержание завербованных радикалов.

Ранее сообщалось, что украинский агент призывал устроить взрыв в США на День независимости.