Украинский агент призывал устроить взрыв в США на День независимости

ФСБ: Агент СБУ призывал организовать в США теракт на День независимости

ФСБ сообщила, что агент Службы безопасности Украины (СБУ) Кирилл Макаренко призывал организовать в США теракт на День независимости. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, Макаренко и куратор неонацистской сетки Telegram-каналов, модератором которых был задержанный в Дагестане подросток, призывал организовать в США теракт. Для совершения террористического акта он предлагал использовать самодельное взрывное устройство (СВУ) на основе аммонала в отместку за задержание завербованных радикалов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что оперативниками МВД и ФСБ совместно с сотрудниками Следственного комитета задержан подозреваемый в создании и администрировании крупнейшей международной террористической сети, которой руководили украинские спецслужбы.

Работа подозреваемого и организованные с его участием преступления напрямую координировались спецслужбами Украины. Украинские кураторы активно развивали террористическую сеть не только в России, но и по всему миру. Для вербовки зарубежных радикалов, а также продвижения ресурсов сообщества в иностранном сегменте социальных сетей и мессенджеров использовались фото-, видео- и текстовые материалы, изготовленные в Киеве.

Ранее сообщалось, что задержанный в Дагестане подросток раскрыл географию планировавшихся в России терактов.