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Силовые структуры
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09:33, 26 июня 2026Силовые структуры

Задержанный в Дагестане подросток раскрыл географию планировавшихся в России терактов

Задержанный администратор запрещенного движения рассказал о планах терактов в России
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации

Задержанный в Дагестане подросток — администратор международного террористического сетевого движения активно пропагандировал среди сверстников идеи движения «Колумбайн» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом со ссылкой на центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщает ТАСС.

Он раскрыл географию терактов, которые планировались в России. По его словам, массовые убийства должны были произойти в Домодедове, Красноярске, Орехово-Зуеве, Санкт-Петербурге, Липецке, Оренбурге и еще ряде других городов России. Активную поддержку движению юных террористов оказывали сотрудники службы безопасности Украины (СБУ), которые выделяли значительные денежные средства.

Он также рассказал, что участники его организации устроили поджоги в США и странах Европы. В 2025-2026-м годах участники организации совершили за границей более 20 поджогов машин, а также рассылали ложные сообщения о минировании образовательных учреждений и социальных объектов.

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