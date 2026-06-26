Сеть российского подростка организовала поджоги в США и Европе

СК: Сообщество подростка из Дагестана организовало поджоги в США и Европе

Террористическое сообщество, которое вел 17-летний подросток из Дагестана, организовало поджоги в США и странах Европы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

В 2025-2026 годы участники организации совершили за границей более 20 поджогов машин, а также рассылали ложные сообщения о минировании образовательных учреждений и социальных объектов. По данным ведомства, финансирование и координация шли от спецслужб Украины.

Ранее стало известно о задержании молодого человека. В ФСБ России отметили, что его деятельность была направлен на вербовку сверстников для нападений на школы, терактов и минирования объектов социальной инфраструктуры. Сообщество подростка считается крупнейшей международной сетью приверженцев терроризма — оно насчитывало 200 тысяч подписчиков и более пяти тысяч активных участников.