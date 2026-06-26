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15:15, 26 июня 2026Культура

Появились подробности о госпитализации звезды «Бригады»

«Царьград»: Спектакль с участием Порошиной не отменили на фоне новостей о госпитализации
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Госпитализацию актрисы, звезды сериала «Бригада» Марии Порошиной, о которой стало известно накануне, прокомментировал «Царьграду» специалист. В материале указано, что сначала в СМИ писали о микроинсульте, а затем — об ишемической атаке у артистки.

Отмечается, что Порошина действительно почувствовала себя плохо, вызвав врачей, которые осмотрели ее. Они сделали вывод, что имеют дело с ишемической атакой, с которой обычно не госпитализируют, порассуждал собеседник телеканала.

«По крайней мере, если речь идет о пациентах в возрасте Марии Порошиной. Такая атака длится не более суток. Но, в любом случае, окончательный выбор – госпитализировать или нет, за пациентом и медиками, работающими с ним», — высказался он.

В случае с Порошиной, ранее она уже жаловалась на повышенное давление и проблемы с щитовидной железой, что все же могло привести к госпитализации. Впрочем, всего через три дня должен состояться спектакль с участием актрисы «Ищу мужа» на сцене московского Театра Эстрады. Там говорят, что планов по его отмене нет, хотя в спектакле все завязано именно на Порошиной. Как на самом деле в результате обстоит ситуация, собеседник «Царьграда» не уточнил.

Ранее сообщалось, что 52-летнюю Марию Порошину госпитализировали с транзиторной ишемической атакой.

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