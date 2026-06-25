Звезду «Бригады» госпитализировали с ишемической атакой

Mash: 52-летняя актриса Мария Порошина госпитализирована с ишемической атакой

Актрису Марию Порошину госпитализировали с транзиторной ишемической атакой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что самочувствие 52-летней артистки ухудшилось накануне. Известно, что Порошина долгое время испытывает проблемы с щитовидной железой и давлением. Ее состояние потребовало медицинской помощи, ее оказывают врачи.

Предполагалось, что 29 июня Порошина сыграет в спектакле «Ищу мужа» в московском Театре Эстрады. Однако на данный момент неизвестно, состоится ли постановка с ее участием.

Порошина известна по ролям в фильмах и сериалах «Бригада», «Четвертое желание» и «Ночной дозор».

Ранее митрополит Иларион сообщил, что народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Он уточнил, что дирижера отвезли в больницу на машине скорой помощи.