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21:48, 25 июня 2026Культура

Звезду «Бригады» госпитализировали с ишемической атакой

Mash: 52-летняя актриса Мария Порошина госпитализирована с ишемической атакой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мария Порошина

Мария Порошина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актрису Марию Порошину госпитализировали с транзиторной ишемической атакой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что самочувствие 52-летней артистки ухудшилось накануне. Известно, что Порошина долгое время испытывает проблемы с щитовидной железой и давлением. Ее состояние потребовало медицинской помощи, ее оказывают врачи.

Предполагалось, что 29 июня Порошина сыграет в спектакле «Ищу мужа» в московском Театре Эстрады. Однако на данный момент неизвестно, состоится ли постановка с ее участием.

Порошина известна по ролям в фильмах и сериалах «Бригада», «Четвертое желание» и «Ночной дозор».

Ранее митрополит Иларион сообщил, что народного артиста СССР дирижера Владимира Спивакова госпитализировали с подозрением на инсульт. Он уточнил, что дирижера отвезли в больницу на машине скорой помощи.

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