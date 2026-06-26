Появились подробности о найденном мертвым российском подростке

В Красноярском крае 15-летний школьник покончил с собой

В Минусинске Красноярского края 15-летний подросток свел счеты с жизнью. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По данным источника, школьника без признаков жизни нашли дома, записок он не оставил. Его мать выяснила, что несколькими годами ранее сверстники заставили мальчика делать непристойные вещи на камеру, после чего стали травить его в социальных сетях. Ролик в результате попал к девочке, которая ему нравилась.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что юному администратору крупнейшей террористической сети из Дагестана предъявили обвинение.

